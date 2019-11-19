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Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı

Güney Kıbrıs'ta, Limasol otoyolunda ayaklarını direksiyona koyarak otomobili kullanan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

19.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:18Ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullandı

Güney Kıbrıs'ta, Limasol otoyolunda ayaklarını direksiyona koyarak otomobili kullanan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay dün meydana geldi. 43 yaşındaki adı açıklanmayan bir Rum sürücü, ayaklarını direksiyona koyarak otomobilini kullandığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, Rum Emniyet Müdürlüğü, ilgili şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.Rum sürücünün, polis tarafından gözaltına alındığı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Rum medyası, sürücünün bin Euro ve bir yıl hapis cezası alabileceğini yazdı.



Dünya

Kaynak: DHA

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