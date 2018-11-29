Ayaklarınız Isınmıyorsa Nedeni O!

ÖSTROJEN DENGESİZLİĞİ ÜŞÜME NEDENİ

Östrojenin hormonunun dengesi vücut sağlığı için çok önemli. Yüksekliği de düşüklüğü de ayrı bir dert! Bazı makyaj malzemelerinden ilaçlara, hatta plastik şişelerde içtiğimiz sulara kadar birçok etken östrojen dengesini bozuyor.

Hormonlar hem kadınları hem de erkekleri tepeden tırnağa etkiler. Kadınlarda daha fazla bulunan hatta 'kadınlık hormonu' olarak da adlandırılan östrojenin azı da çoğu da zarar. Östrojen hormonu kadınların adet döngüsünden üremesine, göğüs gelişiminden cinsel yaşamına, saç ve cilt sağlığına kadar pek çok konuda belirleyicidir. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, östrojen hormonu düşüklüğü ve yüksekliğinin nasıl belirti verdiğini anlattı.

SU İÇSEM YARIYOR DİYORSANIZ…

Yüksek östrojen düzeyleri kendiliğinden oluşabileceği gibi dış etkenlerle de olabilir. En sık görülen sebepler polikistik over sendromu (PKOS) ve dışardan östrojen içeren ilaçların alınmasıdır. Bir diğer etken ksenoöstrojen dediğimiz östrojeni taklit eden, çevremizde bulunan kimyasallardır. Bazı güzellik ürünlerinde (kremler, şampuanlar, makyaj malzemeleri), böcek ilaçlarında (yani yediğimiz sebze ve meyvelerin dış yüzeylerinde) ve plastiklerde bulunabilir. Kullandığımız birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artışına neden olabilir. Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. Özellikle bölgesel kilolardan (kalça-basen gibi), selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

CİNSEL HAYATI DA BİTİRİYOR!

Özellikle menopoz döneminde yumurtalık kaynaklı östrojen üretimi azalır ve sonlanır. Doğum sonrasında da östrojen seviyesi düşebilir. Bunun yanı sıra sürekli diyet yapmak, sağlıklı yağlardan fakir beslenmek, aşırı stres de hormon dengesizliğine yol açar. Sık sık yoruluyorsanız, unutkanlık ve dikkat dağınıklığınız varsa, depresyonda gibiyseniz, cinsel isteksizlik başladıysa, saçınız dökülüyorsa, aniden çok sıcak basması yaşayıp sonra üşüyorsanız, el ve ayaklarınız soğuksa östrojen hormonunuzun düşük olduğu anlamına gelir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında uyarıldığınız halde vajinada kuruluk sorunu ortaya çıkabilir. Östrojen dengesinin bozulmasıyla kişide uyku bozuklukları oluşabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız uzman bir hekime gidin. Yapılan testler sonucu hormon seviyeniz ölçülür ve buna göre tedaviye başlanır.

SOMON VE YUMURTA DEPRESYONUN İLACI

Beslenmenin östrojen seviyelerini düzenlemede önemli bir yeri var. Lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzeler yiyebilirsiniz. Yulaf, kepekli pirinç ve chia tohumu deneyin. Ölçülü olmak şartıyla Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. (Salata, sebze veya istediğiniz yemeklere ekleyebilirsiniz.) Yumurta da stres hormonlarını kontrol ederek gevşemenizi sağlar. Erik kurusu östrojen seviyelerini dengede tutar daha düzenli bir adet döngüsüne destek olur. Özellikle somon, içerdiği yağ asitleri sebebiyle duygu durum bozuklukları için çok etkili bir besindir. Haftada iki kez tüketebilirsiniz. Ancak soya içeren ürünlerden uzak durmaya dikkat edin.