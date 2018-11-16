Ayaklarınız Sürekli Üşüyorsa Dikkat!

Ayak üşümesinin birkaç farklı nedeni vardır. Bazen en basit sebep, sıcaklık eksikliğidir. Eğer kot pantolon ve tişört giyiyorsanız ve ayaklarınız çıplaksa, önce soğuğa maruz kalabilecekleri anlamına gelir. Bununla birlikte, başka sebepler de vardır. Ayak üşümesinin nedenlerini merak ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.Ayak üşümesi neden olur?Zayıf dolaşımBu soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir. Kötü dolaşım, ayaklarınızın düzenli olarak soğuk olmasına neden olur. Dolaşım problemleri, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuttan kan pompalaması için mücadele ettiği bir kalp rahatsızlığı sonucu da ortaya çıkabilir. Kötü dolaşım, sedanter yaşam tarzından çok fazla oturmanın sonucu olabilir. Bütün gün bir masada oturursanız, bunu yaşayabilirsiniz. Sigara içmek de dolaşım bozukluğuna neden olabilir.AnemiAnemi, kırmızı kan hücreleri eksikliğiniz olduğunda gelişir. Bu özellikle şiddetli anemi vakalarında soğuk ayakların başka bir yaygın nedenidir. Aksi halde çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi oluşabilir. Diyet değişiklikleri ve takviyeleri alarak nispeten kolayca tedavi edilebilir.HipotroidiBu durum tiroid az olduğunda ve yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Bu vücudun metabolizmasına engel olur. Metabolizma hem kalp atışı hem de vücudun sıcaklığını kontrol ettiği için, düşük bir tiroid, dolaşım ve soğuk ayakların azalmasına katkıda bulunabilir.Soğuk ayakların diğer daha az yaygın nedenleri şunlardır:Periferik vasküler hastalık veya plaklara bağlı arterlerin daralmasıKan damarlarının spazm olduğu Raynaud fenomeniSinirlerde hasar meydana gelmesiYüksek stresYüksek stres ve anksiyete durumunda olmak soğuk ayaklara neden olabilir. Vücudun strese veya sinirliliğe karşı doğal tepkilerinden biri, adrenalini kan dolaşımına pompalamaktır. Stres ve gerginliğin azaltılması, bu durumlarda semptomların azalmasına yardımcı olabilir.Şeker hastalığıSıklıkla görülen yüksek kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve dokularda kan akışının azalmasına neden olarak soğuk ayaklara neden olabilir.