17.06.2019 14:27
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Ayaklarıyla kumandayı yönlendirdiği oyunda 4'üncü oldu

Ayaklarıyla kumandayı yönlendirdiği oyunda 4

BOLU'da, alışveriş merkezinde düzenlenen, 120 kişinin katıldığı 'Oyun Konsolunda Futbol Turnuvası'na katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek, 4'üncü oldu.

BOLU'da, alışveriş merkezinde düzenlenen, 120 kişinin katıldığı 'Oyun Konsolunda Futbol Turnuvası'na katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek, 4'üncü oldu.
Bolu'da, TEM yolunda bulunan alışveriş merkezinde, 'Babalar Günü' etkinlikleri kapsamında 'Oyun Konsolunda Futbol Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya fiziksel engelli Tarık Acarel de katıldı. Kollarını kullanamayan Acarel, futbol oyununu, kablosuz kumandayı ayaklarıyla yönlendirerek, oynadı. Acarel, cumartesi günü, turnuvanın ilk gününde rakiplerini eleyerek, çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın dün oynanan final gününde ise Acarel, yarı finale çıkmayı başardı. Rakipleri elleriyle oynarken, ayaklarıyla kumandayı kullanıp, yarışan Acarel, 120 kişinin katıldığı turnuvayı 4'üncü tamamladı. Tarık Acarel'in performansı takdir topladı.

- Bolu
Kaynak: DHA
Futbol, Bolu, Güncel

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