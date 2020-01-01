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Ayakta duramayan kuzuya "oyuncak kamyon"la destek

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir besici, zayıf olduğu için ayakta duramayan kuzusunu, anne sütü alabilsin diye üzerine sünger yerleştirdiği oyuncak kamyonla ayakta tutmaya gayret ediyor.

01.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:52 Ayakta duramayan kuzuya
'nın ilçesinde bir besici, zayıf olduğu için ayakta duramayan kuzusunu, anne sütü alabilsin diye üzerine sünger yerleştirdiği oyuncak kamyonla ayakta tutmaya gayret ediyor.
Besici Kılıç Kaya'nın ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde 20 Aralık'ta dünyaya gelen ve annesinin o günlerdeki rahatsızlığı nedeniyle yeterince beslenemeyen kuzu, doğumunun üzerinden zaman geçmesine rağmen ayağa kalkamadı.
Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şans" ismini verdiği kuzusunun ayaklarının üzerinde duramadığı için annesini ememediğini görünce onu ayakta tutacak bir çözüm aradığını ve bir veterinerle görüştüğünü söyledi.
Kaya, kuzuların mideleri farklı bölümlerden oluştuğundan hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini öğrendiğini anlattı.
Bunun üzerine oyuncak kamyona sünger yerleştirdiğini ve kuzuyu buna bağladığını ifade eden Kaya, bulduğu geçici çözümle hayvanı ayakları üzerinde tutmayı başardığını dile getirdi. Kaya, kuzunun, henüz yürüyemese de annesini ayakta emmeye başladığını ve yavaş yavaş ayaklarını kıpırdattığını belirtti.
Kılıç Kaya, "Çiftliğimizin bakıcısının oğlunun oyuncak kamyonunu modifiye edip kuzuyu ayağa kaldırdık. Kuzuyu oyuncağın üzerinde dik durabileceği pozisyona getirdik, karın kısmına canını acıtmaması için sünger koyduk." diye konuştu.
"Şans"ı yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:
"Kesmek, ölmesini beklemek, kayıtsız kalmak en kolayı ama kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde bu iş hayvan sevgisiyle alakalı. Hayvanlarımızı seviyoruz, onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz."
Kılıç Kaya, kuzusu Şans'ı bir ay sonra gelişimini kontrol ettirmek için veterinere götüreceğini de sözlerine ekledi.

Saruhanlı, Manisa, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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