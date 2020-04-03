Ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
İstanbul'da koronavirüs önlemlerine aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs trafikten men edilirken, şoför ve yolculara idari para cezası kesildi.
03.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:18
İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesi doğrultusunda trafik denetimi yaptı.
ŞOFÖR VE YOLCULARA CEZA UYGULANDI
Polis ekipleri, durdurdukları bir minibüsün tüm koltuklarında oturanların olduğunu ve ayakta da yolcu olduğunu belirledi.Tedbir kurallarını ihlal eden şoför ve 17 yolcuya idari para cezası uygulanırken, servis taşımacılığı evrakları olmayan minibüs 60 gün trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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