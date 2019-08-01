Haberler» Güncel» Haber

Ayamama Deresi'nde ceset bulundu

AYA Mama Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

01.08.2019 10:47 Ayamama Deresi'nde ceset bulundu
AYA Mama Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Olay saat 09.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan Ayamama Deresi'nde ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri derede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Dere yatağına inen polis ekipleri ceset üzerinde incelemede bulundu. Üzerinde kimlik çıkan cesedin Ercan Yarlı'ya ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09   MASKİ'de yangın tatbikatı
14:08   Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8 puan geriledi
14:08   Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması
14:07   Sarıgöl Diyanet-Sen'e yeni başkan
14:07   AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'ın acı günü
14:07   BİLAL ERDOĞAN: HAFIZASIZ BİR TOPLUM MEDENİYET İDDİASI TAŞIYAMAZ
14:07   Balıkesir'de yoğun bakım iyileştirme süreçleri toplantısı düzenlendi