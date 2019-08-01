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AYAMAMA DERESİNDE CESET BULUNDU

AYA Mama Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

01.08.2019 10:42 AYAMAMA DERESİNDE CESET BULUNDU
AYA Mama Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Olay saat 09.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan Ayamama Deresi'nde ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri derede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Dere yatağına inen polis ekipleri ceset üzerinde incelemede bulundu. Üzerinde kimlik çıkan cesedin Ercan Yarlı'ya ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Polis ekipleri
-Ambulans
-İtfaiye ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Genel ve Detaylar


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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