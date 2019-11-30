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Ayancık Jandarmasından öğrencilere çocuk dergisi

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yenikonak köyünde öğrenim gören öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı.

30.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:20Ayancık Jandarmasından öğrencilere çocuk dergisi
İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yenikonak köyünde öğrenim gören öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Çocuk Günü kapsamında, Ayancık Yenikonak Ortaokulu öğrencilerine çocuk dergisi verildi. Kitap dağıtımının ardından ekipler, Jandarma Teşkilatının görevlerine yönelik öğrencilere bilgilendirdi.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlere devam edileceğini belirtti. - SİNOP

Jandarma, Ayancık, Güncel

Kaynak: İHA

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