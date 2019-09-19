Haberler » Güncel » Haber

Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ayancık ilçesinde de kutlandı.

19.09.2019 16:22Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ayancık ilçesinde de kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına, İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, gazi, gazi yakınları ve şehit yakınlarına çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Kaya, çiçek takdimi sonrasında gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Günün anlam ve önemiyle alakalı konuşmalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in tebrik mesajlarının okunması ve öğrencilerin hazırladıkları şiirleri okumasıyla tören son buldu. - SİNOP

19 Eylül Gaziler Günü, Hayrettin Kaya, Ayancık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:03 Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
18:03 (ek görüntüyle ) küçükçekmece'deağaçlık alanda yangın
18:02 "Kastamonu'ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur"
18:02 Osmaneli 'de Gaziler Günü kutlandı
18:02 Kastamonu'ya "gazilik" ünvanı talebine kılıçdaroğlu'ndan destek
18:01 Edremit'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor