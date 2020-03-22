Ayancık'ta kapalı pazar yeri kapatıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri kapatıldı.
22.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:37
Sinop 'un Ayancık ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri kapatıldı.
Her hafta pazartesi ve cuma günleri kurulan ilçe kapalı pazar yeri, Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçici bir süre kapatıldı. - SİNOP
Her hafta pazartesi ve cuma günleri kurulan ilçe kapalı pazar yeri, Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçici bir süre kapatıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA