24.06.2019 11:47
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Ayanoğlu'na yeni park

Ayanoğlu

Kepez Belediyesi tarafından Ayanoğlu Mahallesi 1850 sokağa toplamda bin metrekare yeni semt parkı kazandırıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Ayanoğlu Mahallesi 1850 sokağa toplamda bin metrekare yeni semt parkı kazandırıldı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 68 mahalleye yeni semt parkları kazandırabilmek için çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değerine değer katacak yeni yaşam alanlarının bir yenisini Ayanoğlu Mahallesi'ne ekledi. Ayanoğlu Mahallesi 1850 Sokağa kazandırılan toplamda bin metrekare alana sahip semt parkı ile Kepezliler yeni bir yaşam alanına daha sahip oldu. Ayanoğlu Semt Parkı'nda diğer parklarda olduğu gibi pergoleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil alanlar yer alıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kepez'in 68 mahallesine yeni yaşam alanları kazandırabilmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi , Kepez , Güncel

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