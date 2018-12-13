Ayaş İlçesine Spor Kompleksi Yapılacak

Ankara
'nın Ayaş
ilçesinde spor komplekslerinin yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ayaş Belediyesi tarafından imzalanan protokol kapsamında spor komplekslerinin yapım çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş
, geçtikleri günlerde imzalanan protokol kapsamında çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
Açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle yapılacak halı sahanın kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Demirbaş, "Kültürel ve sosyal alanlarda yapmış olduğumuz hizmetler, geleceğimiz olan gençlerimize yapılan yatırımlardır. Gençlerimizin çocuklarımızın mutlu, huzurlu kalkınan bir Ayaş'ta yaşamaları için projelerimizi planlayarak hızla hayata geçiriyoruz. Bu anlamada Kumludoruk Tepesi Projemizi de aynı hızla başlattık." ifadelerini kullandı.
Ayrıca ilçede yamaç paraşütü uçuşları için kullanılan alana güzel bir tesis yaptırdıklarını aktaran Demirbaş, ilçedeki gençlerden gelen talepleri değerlendirerek, çalışmarını yürüttüklerini ve gençler için bu iki önemli tesisi Ayaş'a kazandıracaklarını dile getirdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:30