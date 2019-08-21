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Ayaş'ta hedef 100 ton salça

Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl 100 ton salça üretmeyi hedefliyor.

21.08.2019 12:22 Ayaş'ta hedef 100 ton salça
Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl 100 ton salça üretmeyi hedefliyor.
Akkaya Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, mahallelerinde bulunan salça fabrikasının üretime başlamadan önce eksiklerini gidereceklerini söyledi.
Henüz domates alımına başlamadıklarını belirten Varol, "Hedefimiz, 100 ton salça yapmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ayaş domatesi çok meşhurdur. Domates salçamızı da meşhur yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu salça fabrikasını kooperatif olarak biz işletiyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunları tamamladığımızda alımlara başlayacağız. Böylece mahalle sakinlerimizin bir domatesi dahi boşa gitmemiş oluyor." diye konuştu.

Ayaş, Güncel

Kaynak: AA

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