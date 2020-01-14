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Ayaş'ta, Model Uçak Başlangıç ve Tekamül Kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Ayaş ilçesinde, Model Uçak Başlangıç ve Tekamül Kursunu tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları verildi.

14.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:30Ayaş'ta, Model Uçak Başlangıç ve Tekamül Kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
ilçesinde, Model Uçak Başlangıç ve Tekamül Kursunu tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları verildi.
Ayaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve THK Şube Başkanlığının organizasyonunda, Sadullahpaşa Ortaokulu'nda sertifika töreni düzenlendi. Programda, 115 kursiyere sertifikaları törenle verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Filiz Kılıç, burada yaptığı açıklamada, çocukların hayallerine önayak olmayı amaçladıklarını belirterek, "Kuşlar kadar özgür olan bu gelecek, ülkemizin mutlu yarınlarını onlar kuracaklar. Çalışmalarımız devem ediyor. Onları, işi erbabından öğrenmeleri için buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
THK Şube Başkanı Mehmet Ali Dikmenlioğlu da talep geldikçe istenilen okulda kurslar açmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Beypazarı, Ayaş, Güncel

Kaynak: AA

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