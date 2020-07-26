AYASOFYA CAMİİ’NDE ÖĞLE NAMAZI YOĞUNLUĞU

Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Öğle namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, havadan da görüntülendi.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ziyarete açık tutuluyor. Bugün de öğle namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen çok sayıda kişi, öğle ezanı ile birlikte saf tutarak namaz kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, havadan da görüntülendi.