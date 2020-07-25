AYASOFYA CAMİİ’Nİ GELİNLİK VE DAMATLIKLA ZİYARET ETTİLER

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

İbadete açılan Ayasofya Camii'ne ziyaretler devam ediyor. Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye'ye gelip Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya'dan, eşinin de Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi. İstanbul'da düğün için fotoğraf çekimleri yaptırdıklarını belirten Ovacin, şöyle devam etti

Aynı zamanda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada almaktan mutluluk duyuyoruz

Gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ni ziyaret eden çifti gören çevredekiler, onları cep telefonlarına kamerasıyla görüntülediler.