AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ-Can EROKİSTANBUL, DHAİstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

29.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:00
Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ-Can EROKİSTANBUL, DHA
İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı. Ayasofya'nın dışına kurulan platformda ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gemileri karadan yürüttüğü rota ve surların yıkılışı fetih temalı ışık gösterisi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da fetih coşkusu temalı program düzenlendi. Daha sonra Ayasofya içerisinde Fetih suresi okunarak dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.
Ayasofya'nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih temalı ışık gösterisi yapıldı. Ayasofya önündeki programa ise vatandaşlarını ilgisi büyük oldu. Türk bayrakları ile Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. AYASOFYA’DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Fetih Suresi, Ayasofya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Haber
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye’nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Haber
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Haberler››Güncel››AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:59: Gülüç Belediyesi Cuma Namazı öncesi dezenfekte yaptı - Haber 22:59: Yemen'de Kovid-19 için tahsis edilen hastaneler doldu - Haber 22:53: Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı - Haber 22:49: - ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı- Minneapolis Polis Merkezi ateşe verildi, eyalet... - Haber 22:42: Turistler 1 Temmuz'da itibaren KKTC'ye girebilecek - Haber 22:24: Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti - Haberler 21:35: Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu - Haber 21:01: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder - Haber 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler