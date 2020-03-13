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Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

13.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:40
Ayasofya 'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Ayasofya, Güncel

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