Ayasofya-i Kebir Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.

24.07.2020 00:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:46

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.

Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi.

Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi.

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.

Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı.

Ayasofya-i Kebir Camisi’nde açılış hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA

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