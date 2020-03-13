Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması
İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:39
İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul, Güncel
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