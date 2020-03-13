Menü
Haberler ›› Güncel ››AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Güncel

AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHAİstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:12
AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

İdris TİFTİKÇİ  İSTANBUL DHA

İstanbul 'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ayasofya Müzesi, İstanbul, DHA, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu Güncel
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi