Ayasofya'nın ibadete açılması mehteranla kutlandı

İnegöl Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini mehterle tebrik etti.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın bu kararla birlikte yeniden cami olması, bütün yurtta büyük bir sevinçle karşılandı. İnegöl Belediyesi de bu karar sonrası İshakpaşa Camii ve külliyesinin bulunduğu alanda lokma ikramları ve İnegöl Tarihi Mehter Takımı bir kutlama yaptı. Programda sosyal mesafeye özen gösterildi.

İkramlar devam ederken, bir yandan da İnegöl Tarihi Mehteri cami bahçesinde marşlarla kalabalık vatandaşlara hitaben mini bir konser verdi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının kutlandığı etkinlikte, vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Tarihi günler yaşıyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması büyük coşku ve memnuniyetle karşılandı. 1934 yılında alınan bir kararla 86 yıldır ibadete kapalı olup müze olarak kullanılan bir yerdi. 481 yıl boyunca cami olarak, ibadethane olarak kullanılan bir alandı. Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, girişimleriyle, yapmış olduğu çalışmalarla ibadete açılmış oldu. Bunun sevinciyle, yine fethin bir timsali olan mehterimizle küçük bir sunum, lokma ikramları yaptık. İnşallah en kısa sürede Allah orada ibadet yapmayı herkese nasip etsin" dedi. - BURSA