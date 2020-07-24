Ayasofya’nın ibadete açılması sevinçle karşılandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Burdur'da sevinç yaşandı.

Vatandaşlar, kenttin simge yapılarından Ulu Cami'ye gelerek cuma namazı için saf tuttu.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burdur Şube Başkanlığınca dondurma ikram edildi.

Vatandaşlar, cami bahçesinde yerleştirilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜGVA Burdur İl Temsilcisi Yunus Taşkesen, gazetecilere, bugünün İslam coğrafyası için büyük bir gün olduğunu söyledi.

Burdur'da vatandaşlarla sevinç, gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Taşkesen, "Çok mutluyuz, inşallah daimi cami olarak kalır. İnşallah tez zamanda Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuştuğu günü de görürüz.İslam dünyasına hayırlı olsun." diye konuştu.