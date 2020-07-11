Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması sebebiyle şükür namazı için AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş teşkilat ile beraber şükür namazı kıldılar.

AK Partili gençler ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, sabah namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açıldığını ifade ederek, " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve Büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya'nın da Rabbi olan Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabbimize şükrediyoruz. Allah ümmetimize, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İnşallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun" dedi. - KİLİS