Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kastamonu'da lokma tatlısı ikram edildi.

Kastamonu'da da AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Nasrullah Meydanı'nın tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Nasrullah Meydanı'nın önemli mitinglerin ve açıklamaların da merkezi olduğunu söyleyen Ünlü, "Bugün ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve özelde AK Parti tarihinin en önemli kararlarından birinin iz düşümü olarak bu meydandayız. Bu meydanda bir araya gelebilmemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik duruşuna borçluyuz." dedi.

"Bugün Ayasofya'yı yeniden ayağa kaldırma günüdür" diyen Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte 24 Temmuz günü Ayasofya'nın kapıları açıldığında kaybedilen, unutulan tüm manalar yeniden sinemizde yer bulacak. Ayasofya'nın kapıları açıldığında, ayağımızdaki demir prangalar atılacak. Ayasofya'nın kapısı açıldığında Endülüs'ten Buhara'ya, Kırım'dan Tunus'a, Saraybosna'dan Horasan'a kadar Müslüman ve Türk dünyası, kendini yeni bir dirilişin içinde bulacak."

Konuşmaların ardından dua edilerek vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.