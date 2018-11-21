Ayasofya Orhan Cami'nin cam kapısındaki motifler ile yazılar söküldü

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51

Ayasofya Orhan Cami'nin cam kapısındaki motifler ile yazılar söküldüBursa'nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Orhan Camii'ne restorasyon çalışmaları kapsamında, monte edilen ve tepki çeken cam kapının üzerindeki yapışkanlı yazılar ve motifler söküldü. Pencerelerdeki buzlu camların ise kısa bir süre sonra söküleceği belirtildi.787 yılında, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsül'ün toplandığı Ayasofya Kilisesi, 1331'de Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye başlanan Ayasofya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla 2007 yılında restorasyon kapsamına alındı. Tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı'nın 1'inci günü minaresinden sabah ezanı okunup, bayram namazı kılınmasıyla tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı. Erken Bizans Dönemi'nde inşa edilmiş kilise yapısı olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarının hacı olmak için geldiği; ancak cami olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu özelliğini kaybeden Ayasofya Orhan Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kısa bir süre önce sona ermişti.KAPIDAKİ BUZLU MOTİFLER SÖKÜLDÜYapılan restorasyonlar kapsamında Cami'nin girişine takılan cam kapı, pencerelere buzlu cam ve yapışkanlı yazılar ile yapılan motifler ise tepkilere neden olmuştu. 20 gün önce gündeme gelen konunun ardından, Kültür Bakanlığı görevlileri, bu sabah saatlerinde Ayasofya Orhan Camii'ne gelerek cam kapının üzerindeki yapışkanlı motifleri ve yazıları söktü. Pencerelerdeki buzlu camların ise kısa bir süre sonra söküleceği belirtildi.'BURAYA GEREKEN ÖNEM VERİLMELİ'İznik sakinlerinden Gökhan Yılmaz, Ayasofya Orhan Cami'nin kapısındaki yapışkanlı yazıların ve motiflerinin söküldüğünü belirleterek, "Biz buranın değerine değer katılmasını gerektiği önemin verilmesini istiyoruz. Burası ziyarete açık, biz burada turist akını bekliyoruz. " diye konuştu.