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Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı

Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi.

23.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:09
Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı
İSTANBUL - Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi.
Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz'in özel izni ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi. Toplam sekiz kamera ve ses kayıt cihazları ile eş zamanlı yapılan kayıtlarda; Ayasofya'nın ses akustiği, ilk kez kayıt altına alınmış oldu. Akustik testi çalışması için, Büyük Ayasofya Cami İmamı Önder Soy ve Büyük Ayasofya Cami Müezzini Ahmet Toraman tarafından Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu. Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı

Kaynak: İHA

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Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı
Etiketler : Ayasofya Müzesi, Ayasofya, Genel

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