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Ayasofya'yı ziyaret eden Didem Soydan'ın paylaşımlarına beğeni yağdı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Soydan'ın, Ayasofya içinde verdiği pozlara beğeni yağdı.

28.08.2019 11:30
Ayasofya'yı ziyaret eden Didem Soydan'ın paylaşımlarına beğeni yağdı

Son olarak İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Didem Soydan, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Soydan'ın paylaşımlarına ise takipçileri beğeni yağdırdı.

HER KÖŞESİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İrem Derici'nin eski sevgilisi olan Lider Şahin ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Cesur paylaşımları ve danslarıyla çok konuşulan güzel model arkadaşıyla birlikte gittiği Ayasofya'nın her köşesinde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Soydan'a beğeni yağdı.

"AVİZEYİ BU ALEME DAVUT GİBİ SAL"

Güzel model, Ayasofya'nın kubbesinin fotoğrafına, tasavvuf şairi Baki'nin "Avizeyi bu aleme Davut gibi sal, Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" mısrasını yazdı.

Ayasofya'yı ziyaret eden Didem Soydan'ın paylaşımlarına beğeni yağdı

Ayasofya Müzesi, Didem Soydan, İrem Derici, Ayasofya, Magazin

YORUMLAR (6)
İRFANI HÜR: Ya şu manevi ortamlarımız için bir edep adap yasası çıkaralım. Stüdyo gibi sırf poz vermek için baş açık bilmem ne. Git özgürlüğünü başka yerlerde takıl camime yaklaşma bu şekilde
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ÖÖÖÖÖJJJJJJ: kafasından zoru olduğu için kafası için moda akımına uyar yakında. . .
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ADINIZI YAZIN: ah her kez senin gibi temiz ruhlu olsa dünyada fesatlik olmazdi guzel kizimallah sihatli uzun ömurler versin saygilarimla
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TXX: bunlar da çıplak olmadan bişeye benzemiyolar. giyinikken. . . hahahaa
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ZÜMRA: camidesin insan bir başını kapatır
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