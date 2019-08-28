Ayasofya'yı ziyaret eden Didem Soydan'ın paylaşımlarına beğeni yağdı

Son olarak İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Didem Soydan, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Soydan'ın paylaşımlarına ise takipçileri beğeni yağdırdı.

HER KÖŞESİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İrem Derici'nin eski sevgilisi olan Lider Şahin ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Cesur paylaşımları ve danslarıyla çok konuşulan güzel model arkadaşıyla birlikte gittiği Ayasofya'nın her köşesinde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Soydan'a beğeni yağdı.

"AVİZEYİ BU ALEME DAVUT GİBİ SAL"

Güzel model, Ayasofya'nın kubbesinin fotoğrafına, tasavvuf şairi Baki'nin "Avizeyi bu aleme Davut gibi sal, Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" mısrasını yazdı.