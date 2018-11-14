Ayaz Gören Lahana Yok Satıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:24

Bayburt'ta soğuk hava gören lahanaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Bayburt'ta çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve normal şartlarda Eylül ayında olgunlaşan lahananın hasadı, soğuk havaların gelmesi beklenerek Kasım ayında yapılıyor.Bayburt ve yöresinde yetiştirilen, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi, lahananın soğuk hava görmesiyle daha lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ürün pazara inmeden tarlada satın alıyor.Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Rıza Kelleci, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdiği organik fasulye, patates gibi sebzeleri sattığını ancak lahanayı soğuk hava görmesi için beklettiğini söyledi.Bugünlerde sattığı lahanaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve çoğu müşterisinin ürünlerini tarladan aldığını söyleyen Kelleci şunları kaydetti:"Bu lahanalar soğuk hava görünce sertleşir, sıkılaşır. Ondan sonra hasadı yapılır. Vatandaşta bunun farkında. Eğer lahana parlak ser, sıkıysa vatandaş hemen alıyor. Şu anda lahananın en iyi zamanı. Ama bir iki günde bütün lahanalar tükenir. Bundan 15 20 gün önceki lahana olsaydı o sadece yemeklik olurdu. Şu andaki lahananın hem muhafazası daha kolay hem de daha lezzetli. Şu andaki lahana serin bir yerde tutularak ilk bahara kadar muhafaza edilebilir." - BAYBURT