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Ayaz Paşa Camii, 'Binbir Hatim' geleneğini sürdüren Erzurumlularla dolup taşıyor

Erzurum'da 'Binbir Hatim' geleneğini sürdüren vatandaşlar, Ayaz Paşa Camii'nde sabah namazı öncesi Kuran-ı Kerim okuyarak güne başlıyorlar.

16.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:39Ayaz Paşa Camii, 'Binbir Hatim' geleneğini sürdüren Erzurumlularla dolup taşıyor
'da 'Binbir Hatim' geleneğini sürdüren vatandaşlar, Ayaz Paşa Camii'nde sabah namazı öncesi Kuran-ı Kerim okuyarak güne başlıyorlar.

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, sürdürülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan Binbir hatim okumaları 13 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl il genelindeki camilerde 37 bin 905 hatim okunmuştu.

"Geleneği Pir Ali Baba başlattı"

Pir Ali Baba'nın, 1500'lü yıllarda yaşadığı tahmin diliyor. Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devleti'nin yükselme ve gelişme yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmelerin olduğu ve bugüne kadar gelen kalıcı eserlerin ortaya çıktığı yıllardır. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, Eğer her yıl 'Binbir Hatim' okursanız Allahu Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur diyerek maliki bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirini tamamen Erzurum'da yılda bir defa okunmasını ihdas ettiği 'Binbir Hatim'lere vakfetmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum'da sürekli okutularak, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan 'Binbir Hatim'ler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından yeniden okutulmasının temini için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten izin aldırılarak, yeniden başlatılıp, devam etmiş ve bugüne kadar gelmiştir. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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