Aybü Öğrencileri, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Protesto Etti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ
) öğrencileri, Yeni Zelanda
'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını düzenledikleri basın toplantısıyla protesto ettiler.
AYBÜ öğrenci konseyinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran
'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenci konseyi adına açıklama yapan Furkan Kızılay
, 49 Müslüman'ın şehit olduğu terör saldırının sadece İslam dünyasını değil, vicdani muhakemesi yerinde olan tüm insanları derinden sarstığını ve dehşete düşürdüğünü söyledi.
AYBÜ öğrenci konseyi olarak son yıllarda dünyada yükselen vahşet ve terör skandallarına karşı tavırlarını açıkça ortaya koymak için programı düzenlediklerini dile getiren Kızılay, "Vuku bulan bu cani terör, bugün oradaki Müslümanların ve akabinde bizlerin canını yaktığı gibi yarın bir başka coğrafyadaki farklı insanların da canına kast edebilecek düzeyde küresel bir boyuta ulaşmış; gelişen ırkçılık ve nefret söylemleri aşırı bir tehdit unsuru haline gelmiştir." dedi.
Dini gerekliliklerini yerine getirmek için toplanan sivillerin canına kast etmenin canilik ve alçaklık olduğunu ifade eden Kızılay, şunları kaydetti:
"Amacı sadece ibadet yapmak olan savunmasız, silahsız insanlara saldırı düzenlemek nasıl bir sapık, cani, barbar bir zihniyetin ürünüdür, anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerek sözde manifestosunda gerekse silahlarının üzerine yazıp çizdiklerinde İslam ve Türklük nefretini alenen ortaya koyan katil ve arkasındaki güçlerin dünyayı yeni bir kaosun içine atmak istedikleri ortadadır. Üzerinde Türk ve İslam Dünyası'nın tarihteki zaferlerinin yazılı olduğu silahı ile ölüm saçan caninin; tüm Müslümanlara karşı patolojik bir şekilde intikam besleyen, dehşet arzulayan, dalalet düşleyen bir takım grupların silahlı milisi olduğu da ortadadır. Bu elim terör saldırısı bize göstermiştir ki dünyada yaratılmaya çalışılan İslam karşıtlığı ve Türk düşmanlığı dehşet verici seviyeye gelmiştir. Günümüz dünyasında insanlık ve değerlerinin içi boşaltılmaktadır. Gün geçmiyor ki terör ve şiddet timsalleri canımızı yakmasın, vicdanlarımızı sızlatmasın. Bir bilim yuvası olan üniversitemizden tüm insanlığa bilim camiasına seslenerek; mevcut insani hassasiyeti din, dil ve ırk ayırt etmeden gösterebilme cesaretini kendilerinden bekliyoruz. İnsanlık onuruna sahip hiçbir kimse terör örgütleri arasında ayrım yapmamalıdır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısını bu vesileyle bir kez daha nefretle lanetliyor; hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Açıklamanın ardından öğrenciler Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA