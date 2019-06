"Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz"

Kaynak: AA

AHMET ÖZLER - Batman 'ın Kozluk ilçesinde PKK 'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı kalplerinde yaşatan ailesi, devletin ve milletin her zaman yanlarında olmasından teselli buluyor.İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın şehadetinin üzerinden iki yıl geçti.Yalçın'ın Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ın acıları hala ilk günkü gibi taze.Baba Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aybüke'siz 3 bayramı geride bıraktıklarını vurgulayarak her şehit ailesi gibi hüzünlü olduklarını söyledi.Bayramlarda yaşanılması gereken sevinçten 3 bayramdır ayrı kaldıklarını anlatan Yalçın, "Allah kimsenin başına vermesin. Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede hiçbir zaman son bulmaz. Hainlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı, kalmayacağına inancımız tam. Devletin terörle mücadeleyle ilgili organlarının, kurumlarının gerekli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Allah'tan bütün şehit ailelerine ve gazilere sabır dileyen Yalçın, "Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemeyiz. Sevindirici tarafı manevi tarafı. Cenabıhak, ayetinde, 'Şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz.' diyor. Sığındığımız, teselli bulduğumuz taraf burası. İnşallah biz çocuğumuzdan razıyız, Allah da razı olur." dedi.Yalçın, kızının şehit olmasının ardından devletin her kurumundan ilgi ve alaka gördüklerini belirterek, daha sonra dünyaya gelen birçok kız çocuğuna şehit öğretmenin adının verildiğini aktardı.Bununla ilgili birçok duruma şahit olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu beni çok etkiledi. Bu millet gerçekten, Türk milleti asil bir millet. Damarlarında akan kanın yüzlerine yansıması olarak kabul ediyorum ben bu olayı. Türk milleti asil ve şerefli bir millet, Allah yardımcısı olsun." şeklinde konuştu."Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun" Anne Zehra Yalçın da bayramlar ve özel günlerin kızı olmadan çok kötü geçtiğini söyledi.Kızları olmadan bir bayramı daha geçirdiklerini vurgulayan anne Yalçın, "Üzgünüm. Manevi yönden çok güzel ama anne yüreği hiçbir şey dinlemiyor. Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun. Böyle bir olayı kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne ağlamasın, canı yanmasın. Allah korusun, Allah esirgesin onları." dedi.OlayBatman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu " Agit " kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan , "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan on sekizer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.