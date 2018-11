Aybüke Öğretmen Şehit Edildiği Yerde Anıldı

23 Kasım 2018 Cuma 16:13



23 Kasım 2018 Cuma 16:13

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, beraberindeki vakıf üyeleri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.Pekacar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölgeye gelen öğretmenleri korkutamayacağını söyledi.Aybüke öğretmenin henüz hayatının baharındayken şehit edildiğini vurgulayan Pekacar, şunları kaydetti:"9 Haziran 2016 tarihinde henüz hayatının baharında olan Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehit verdik. Yalçın, bu toprakları bize vatan kılan on binlerce kardeşimizden biridir. Bu vesile ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak öğretmenimizin şehit edildiği yere karanfil bırakarak, onu bir kez daha rahmet ve minnetle andık."Öğrencileri ve meslektaşları unutmadı7 ay 10 günlük öğretmenken terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yalçın'ın öğrencileri, her fırsatta, şehit öğretmenin maaşıyla kurduğu müzik sınıfına giderek özlem gideriyor. Şehit öğretmenin yolundan giden kimi öğrencileri ise konservatuvara hazırlanıyor.Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Işık, "Aybüke, yanımızda olmayabilir ama ruhen her zaman yanımızda oldu. Bugün onlarca öğrencisi onun okuldaki köşesinin önünde fotoğraf çektirdi." dedi.Öğretmen Bahar Acez de Yalçın ile geçen 7 ay 10 günlük zamanı unutamadığını vurgulayarak, "Aramızda olsaydı daha çok güzel şeyler yapacaktık ama olmadı. Çok özlüyoruz, onu unutmayacağız, unutturmayacağız, daima kalbimizde olacak. Bizler onun yerine yeni Aybükeler yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.Öğrenci Evin Sönmezsoy da öğretmenin şehit edildiği günü unutamadığını aktararak, "Onun bıraktığı bayrağı ileri götürmek için konservatuvar bölümüne hazırlanıyorum. Onun yolundan ileriye gideceğim inşallah." şeklinde konuştu.Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016 tarihinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.