Haberler » Güncel » Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı - Haber

Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakıldı.

23.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:13Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi üyeleri, Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edildiği yerde andı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı ve üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sokağı'na karanfil bıraktı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Kozluk'a tayini çıktığında telaşlanan babasını teskin etmek için 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Oraya gideceğim ve vazifemi yapacağım. Oradaki çocukların bana ihtiyacı var' diyerek Kozluk'a gelmiştir Şenay Aybüke Yalçın öğretmen. Kısa sürede bütün öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından çok sevilmişti çünkü; çalışkan,sevecen ve hayat dolu bir insandı. 9 Haziran 2017'de tam burada bölücü terör örgütünün hain saldırısıyla şehit oldu. O da diğer bütün şehitlerimiz gibi ölümüyle, ölümsüzlüğe erdi. Hani hep diyoruz ya 'Biz bir ölür bin doğarız diye Şenay Aybüke Yalçın öğretmen de bir öldü ama binlerce kez doğdu, doğmaya devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenin ismini taşıyan okullarda eğitim gören bütün öğrenciler birer Aybüke öğretmen olarak yetişecekler. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere karanfil bırakmaya gelerek bir kez daha onu rahmet ve minnetle andık. Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer bütün şehit öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün şehit öğretmenlerimizin şahsında öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi. - BATMAN

Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 "Terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz"
14:34 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 82'nci gününde
14:32 Aybüke öğretmenin ailesi bu 24 Kasım'ı da hüzünlü geçiriyor
14:30 AK Partili Savaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
14:29 Bingöl'de kaçak yapı yıkıldı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:36:18