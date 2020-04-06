Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aybüke Pusat, Gillette Venus'ün marka elçisi oldu

Gelişmiş bakım ürünleriyle kadınların tıraş deneyimini kusursuzlaştıran Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisiyetenekli oyuncu Aybüke Pusat oldu.

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Aybüke Pusat, Gillette Venus'ün marka elçisi oldu

Her zaman iyi bir tıraş deneyimi için ürünlerini geliştirerek kadınların konforunu ön planda tutan Gillette Venus'ün, Türkiye 'deki ilk marka elçisiyetenekli oyuncu Aybüke Pusat oldu.& ; Sürekli kamera karşısında olan ve zamanla yarışan genç oyuncu,zahmetsiz ve pratik bir uygulama ile kusursuz görünüme ulaştığınıanlatıyor ve her gün pürüzsüz bir cildin sırrınıveriyor: Gillette Venus Comfortglide Breeze! Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisi olduğu için gurur duyduğunu belirten Pusat, "Uzun yıllardır severek kullandığım Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisi olduğum için çok mutluyum. Çoğu kadın genç yaşta, ciltte birçok probleme yol açan geleneksel uygulamalar ile tüy alma yöntemlerideniyor ve bu serüven hüsranla sonuçlanabiliyor. Ben de özellikle bu noktada genç kadınlarımızaher gün pürüzsüz bir cildin sırrını paylaşmak için böyle bir iş birliğine imza attım. Benim sırrım: Hayatımı kolaylaştıran, iyi hissetmemi sağlayan ve banayumuşak bir cilde sahip olma imkanını sunan Gillette Venus Comfortglide Breeze" ifadelerine yer verdi.& ; Sert kimyasallardan ve kötü kokulardan uzak, nazik bir uygulama olanağı sağlayan; tüylerinizi alırken bir yandan da ölü derilerden arındıran, cildi kayganlaştıran jel barlarıyla da ipek gibi yumuşak bir cilde sahip olma imkanı sunan Gillette Venus Comfortglide Breeze ile anında mükemmel pürüzsüzlük elinizin altında. Suda aktifleşen jel barları ve 3 bıçaklı oynar başlığı sayesinde %100'e kadar pürüzsüzlüğün tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz.& ;

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Aybüke Pusat, Gillette, Türkiye, Magazin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Aybüke Pusat, Gillette Venus'ün marka elçisi oldu - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Yasmin’den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi Magazin
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine ’Vatan haini’ diyenlere sert çıktı Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere sert çıktı
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim Magazin
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Magazin
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi Magazin
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi
Acun’dan Erdoğan’ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı Magazin
Acun'dan Erdoğan'ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı
’Kızımı özledim’ diye ağlayan Şeyma, Instagram’a hikaye attı Magazin
"Kızımı özledim" diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Magazin
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım

Son Dakika Magazin Haberleri

13:22: Dilşat Erdil, detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı - Magazin 13:12: EvdeHayatVar konserlerinin bu akşamki konuğu Gripin - Magazin 12:32: Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme - Magazin 12:32: Ünlü oyuncunun dayısı koronavirüse yenik düştü! - Magazin 12:32: 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı neden yayınlanmadı? - Magazin 11:58: Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben - Magazin 11:04: Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı - Magazin 10:00: Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:37: Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi - Magazin 07:41: Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak - Magazin 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler