16 Şubat 2019, 15:56
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Ayça Öğretmen İçin Kuran Okutup, Masasına Karanfil Bıraktılar

Ayça Öğretmen İçin Kuran Okutup, Masasına Karanfil Bıraktılar

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren'in (33) okuldaki masasına karanfiller bırakıldı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren'in (33) okuldaki masasına karanfiller bırakıldı. 

İlçeye bağlı  Camili köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına  alındı. İvren, 2 Şubat günü hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verilen İvren için Eğitim Bir-Sen İmamoğlu Şubesi üyeleri, görev yaptığı okulda Kuran okuttu. Acılı ailesiyi detelefonla arayarak başsağlığı dileyen sendika temsilcileri, Ayça öğretmenin fotoğrafının asılı olduğu masasına karanfil bıraktı.

- Adana İmamoğlu,Kuran-ı Kerim,Adana
Kaynak: DHA