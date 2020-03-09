Ayça ve Cem bu kez "Ya Da Öldür" diyecek.
Müzik Dünyasına hızlı bir giriş yapan Ayça ve Cem, arka arkaya çıkardıkları singlelarla kısa sürede kendilerini sevdirmeyi başardı.
09.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:33
Yeni projeleri ile bu kez daha iddialılar.Bu sefer dinleyecileri farklı bir Ayça ve Cem'le tanışacaklar.Diğer projelerinden çok farklı ve oldukça iddalıtrap-arabesk bir şarkı ile geliyorlar.
Sözleri ve müziği Ayça'ya ait olan "Ya da Öldür" isimli şarkıda sevilen rapçi Oğuzhan Salihoğlu ve Tarık Mengüç'ündeimzası var.Klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.Fotoğraflar ise Halil Güzel'e ait...
Kaynak: Bültenler
Haberin Videosu :Ayça ve Cem bu kez "Ya Da Öldür" diyecek.
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