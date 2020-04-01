Aycan'dan Milli Dayanışma Kampanyasına rekor bağış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Düzceli iş adamı Mustafa Aycan'dan rekor bağış geldi.
01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Düzceli iş adamı Mustafa Aycan'dan rekor bağış geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yardım etmek için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlar art arda gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Düzce'de en fazla bağışı rekorla Aycan Entegre Gıda Anonim Şirketi adına Mustafa Aycan yaptı. Aycan kampanyaya 700 bin 61 lira bağışladı. - DÜZCE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yardım etmek için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlar art arda gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Düzce'de en fazla bağışı rekorla Aycan Entegre Gıda Anonim Şirketi adına Mustafa Aycan yaptı. Aycan kampanyaya 700 bin 61 lira bağışladı. - DÜZCE
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Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel