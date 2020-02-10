Haberler » Gündem » Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli? - Haberler

Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?

Fenomen yarışma programının başlamasını bekleyen izleyicileri Survivor 2020 kadrosunda yer alan yarışmacıları mercek altına aldı. İzleyicilerin en çok arama yaptığı isimlerden biri de Aycan Yamaç oldu. Peki Aycan Yamaç kimdir? Milli futbolcu Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?

10.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:49Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?

Survivor 2020 kadrosunda ünlüler takımında yer alan Aycan Yamaç, henüz Survivor başlamadan izleyicilerin ilgi odağı oldu. Milli Futbolcu hakkında yapılan aramalarda Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli sorularının yanıtları aranırken merak dolu sorular soruldu. Peki, Aycan Yamaç kimdir?

AYCAN YAMAÇ KİMDİR?

Aycan Yamaç doğum tarihi: 21 Kasım 1998

Aycan Yamaç kaç yaşında: 21 yıl yaşında

Aycan Yamaç pozisyon: Forvet

Aycan Yamaç nereli: Nürnberg, Almanya

Aycan Yamaç

1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futbolcudur. Türk Kadın A Mili Takımı'nda da forma giyen Aycan Yamaç, Türkiye kadın U-19 milli takımında da forma giymiştir.

2014–15 ve 2015–16 seoznlarında 11 maça çıkan Aycan yamaç 3 gol atma başarısı gösterdi.

Türkiye kadın U-19 takımına çağırılan Yanaç, ilk defa 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında çıktı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinde de performans sergiledi.

Aycan Yamaç 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçına da çağırıldı.

Aycan Yamaç

Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:47:07