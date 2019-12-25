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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullar ile buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye'nin en modern bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yeni bir projeye imza atıyor.

25.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:05 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullar ile buluşuyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 'nin en modern bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yeni bir projeye imza atıyor. 'Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullar ile buluşuyor' adıyla düzenlenen projeyle öğrencilerde bisiklet kullanma ve bisiklet sporuna olan farkındalık artacak.

Gençlik ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet Vadisi bisiklet kullanmayı ve bisiklet sporuna olan farkındalığı arttırmak amacıyla öğrencilerle buluşacak. Öğrencilere fark oluşturacak bir ortam hazırlamak özgüven, cesaret, başarabilme duygularını yansıtmak ve etkili iletişim kurarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen projeyle şehirde bisiklet sürmesini bilmeyen ve o heyecanı yaşamayan öğrenci kalmayacak.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en modern bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet kullanmayı bilmeyen öğrenci kalmaması amacıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Yeni projeyle şehrimizdeki okullardan binlerce öğrencimizi Bisiklet Vadi'miz ile buluşturacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde başlattığımız 'Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullar ile buluşuyor' projemize tüm okullarımızı davet ediyoruz. Başvuruların bizzat yapılacağı proje ile ilgili detaylı bilgilere 0530 237 52 06 hatlı numaradan ulaşılabilecek" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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