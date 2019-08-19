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Ayçiçeği tarlasında 450 bin 780 kök Hint keneviri bulundu

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlasının iç bölümünde ekili 450 bin 780 kök Hint keneviri ele geçirildi.

19.08.2019 16:08 Ayçiçeği tarlasında 450 bin 780 kök Hint keneviri bulundu
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlasının iç bölümünde ekili 450 bin 780 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde M.P'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın iç kısımlarında 450 bin 780 bin Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.
Şüpheli M.P, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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