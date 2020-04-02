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Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması

Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.

02.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:46
Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması
Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.
Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında ise CIF kıymeti aynı dönemde ton başına 380 dolar olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması - Ekonomi

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