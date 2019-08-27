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Ayçiçeği ve mısır tarlalarında Hint keneviri bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

27.08.2019 10:38 Ayçiçeği ve mısır tarlalarında Hint keneviri bulundu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahalil beldesinde M.Ş, N.T, H.B. ve A.T'ye ait ayçiçeği ile mısır ekili tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada tarlanın iç kısımlarında 100 bin 850 kök Hint keneviri buldu.
Hint kenevirleri jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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