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Ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

20.09.2019 14:46Ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor
Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, hasat sonrası tarlalara girerek, kışlık yakacak olarak kullanmak üzere ayçiçeğinin saplarını topluyor.

Subası Mahallesi'nde yaşayan Emine Gültekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların ayçiçeği saplarını kışın odunun yanında tutuşturucu olarak kullandığını söyledi.
Gültekin, "Ayçiçeği ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar soğuk kış günlerinde yakacak ihtiyacını ucuza mal edebilmek için hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını traktörlere yükleyerek evlerinin depolarına götürüyor." dedi.

Hayrabolu, Güncel

Kaynak: AA

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