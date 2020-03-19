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AYD AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldığını açıkladı.

19.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:13
AYD AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldığını açıkladı.

AYD'den yapılan açıklamada, "AYD yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan 'evinizden çıkmayın' tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır" denildi ve şöyle denildi: "AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız."


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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