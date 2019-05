AYD: "Bayramın ilk günü AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor"

Kaynak: İHA

AYD'den Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Bayram tatili dolayısıyla AVM'lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır" denildi.Ramazan Bayramı'nın ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki ortaya atılan çeşitli görüşler üzerine, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) şu açıklama yapıldı:"Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Öte yandan ülkece çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Nasıl turizm sektörünün bu günlerde canlanması bekleniyorsa aynı şekilde Türkiye 'nin ve perakende sektörünün alışveriş ile hayatiyetini geliştirmesi de doğal bir durumdur. Bayram tatili dolayısıyla AVM'lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır. Ancak bu konuda takdir ve yetkinin valilerimizde olduğunu belirtir, AYD olarak alınacak her türlü karara tüm üyelerimizin saygı duyacağını ifade etmek isteriz." - İSTANBUL turist