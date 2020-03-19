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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

19.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:28

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

İVEDİLİKLE BEKLENİYOR

AYD'den yapılan açıklamada, AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

"HİÇBİR ÇALIŞAN İŞİNİ KAYBETMEYECEK"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız" ifadeleri kullanıldı.

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

AYD, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

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