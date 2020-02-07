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AYD'den CNN Türk'ü boykot eden CHP'ye eleştiri

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), CHP'nin CNN Türk'e boykot kararı almasının basın özgürlüğüne darbe olduğunu bildirdi.

07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:46AYD'den CNN Türk'ü boykot eden CHP'ye eleştiri
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), CHP'nin CNN Türk'e boykot kararı almasının basın özgürlüğüne darbe olduğunu bildirdi.
Dernekten yapılan yapılan açıklamada, CHP'nin CNN Türk kanalına hiçbir yönetici ve partilinin çıkmama kararı eleştirilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:
"CHP basın özgürlüğünü ihlal etmiştir. CHP dilinden düşürmediği basın özgürlüğünü, kendisi söz konusu olunca rafa kaldırdı. CHP'nin almış olduğu hiçbir karar haddizatında bizi ilgilendirmez. Ancak söz konusu olan basın özgürlüğü ise bizim de birkaç cümleyle tepkimizi göstermemiz gerekmektedir."
Açıklamada, bir televizyon kanalına çıkmamanın parti kararı haline getirilmesinin demokrasinin özüyle bağdaşmayacağı vurgulanarak, şunlar belirtildi:
"Kamuoyu önünde bir medya kuruluşuna çıkmama kararı aldıklarını deklere etmek, medya üzerinde baskı kurma anlamı taşımaktadır. Yıllar boyunca basın özgürlüğünden dem vurup, parti politikalarına aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle çıkmama karar almak eleştiriye tahammülsüzlüğün en önemli göstergesidir. Öyle tahmin ediyoruz ki iktidarda olsalar kendilerini eleştirenleri kapatıp susturacaklar."
CHP'nin medyayı arka bahçesi gördüğü belirtilen açıklamada, "CHP'nin tarihi bu tür demokratik tahammülsüzlüklerle doludur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak basın ve ifade özgürlüğünü sonsuza kadar savunacağımızı bildirir, CHP'nin almış olduğu kararın tasvip etmediğimizi beyan ederiz." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Kaynak: AA

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