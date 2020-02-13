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AYD'den Togay Muratoğlu'na yapılan saldırıya kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), ÇAY TV Spor Müdürü Togay Muratoğlu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

13.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:52AYD'den Togay Muratoğlu'na yapılan saldırıya kınama
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), ÇAY TV Müdürü Togay Muratoğlu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

AYD'den yapılan açıklamada, " TV Spor Müdürü ve tecrübeli gazeteci Togay Muratoğlu'na sabah 08.15 sıralarında evinden çıkarken 3 maskeli kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Yüzü maskeli 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Togay Muratoğlu kafasından aldığı darbelerin ardından hastanede tedavi görmüştür. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Basın mensuplarına yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, güvenlik güçlerinin en kısa sürede saldırganları yakalayacağını umuyoruz" denildi. - ANKARA

Sabah, Çay, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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